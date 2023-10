La Biélorussie surprend la Suisse dans un match à rebondissements

Suisse 3-3 Biélorussie

Buts : Shaqiri (28e), Akanji (89e) et Amdouni (90e) pour la Nati // Ebong (61e), Polyakov (69e) et Antilevski (84e) pour la Biélorussie

Une fin de match spectaculaire.

Ou quand tu es mené trois buts à un à cinq minutes de la fin et que tu refais ton retard. La Suisse et la Biélorussie se sont quittées bonnes amies après un match nul spectaculaire (3-3) pour le compte de la huitième journée des qualifications à l’Euro 2024 ce dimanche. Dominateurs, les coéquipiers de Xherdan Shaqiri ont toutefois été surpris par la Biélorussie en deuxième période, avant d’égaliser et d’éviter la première défaite de la Nati depuis l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde contre le Portugal (6-1).

Incroyable Nati ! La Suisse égalise dans un match fou face à la Biélorussie, 3-3 ! Le match en direct > https://t.co/pXI4SIbEoH #lequipeFOOT pic.twitter.com/pvwquyxxgC — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 15, 2023

De sa patte gauche, l’ancien joueur de Liverpool avait ouvert le score d’une belle frappe enroulée (1-0, 28e). Contre le cours du jeu, Maks Ebong était ensuite au bon moment dans la surface pour reprendre un beau centre de la tête et remettre les deux équipes à égalité (1-1, 61e). Mieux dans le jeu, les visiteurs sont ensuite passés devant moins de dix minutes plus tard sur un coup de pied arrêté et un but de Denis Polyakov (1-2, 69e). Dmitri Antilevski pensait offrir la victoire à ses coéquipiers en fin de partie (1-3, 84e), mais c’était compter sans le mental des hommes de Murat Yakin. Manuel Akanji a en effet trouvé le chemin des filets sur un coup franc parfaitement tiré par Shaqiri (2-3, 89e), avant que Zeki Amdouni marque le dernier but de la rencontre (3-3, 90e) une poignée de secondes plus tard.

Il a Nati, il a tout compris.

