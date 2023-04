La Suisse torpille la Biélorussie

Biélorussie 0-5 Suisse

Buts : Steffen (4e, 17e, 29e), Xhaka (62e) et Amdouni (65e) pour la Nati

Hop Suisse, ça glisse.

Impériale pour son entrée en lice dans ces éliminatoires pour l’Euro 2024, la Suisse a balayé la Biélorussie (0-5) ce samedi après-midi. Favorite du groupe I, la Nati a très vite éteint tout suspense dans cette rencontre disputée à huis clos et délocalisée au stade Karađorđe (à Novi Sad, en Serbie). Après une demi-heure de jeu, Renato Steffen voit déjà son compteur but afficher le chiffre trois : d’abord opportuniste après une première frappe de Cédric Itten sur le poteau (0-1, 4e) puis sur une belle percée de Granit Xhaka (0-2, 17e), l’attaquant de Lugano parachève son œuvre sur un très bon service de Ricardo Rodríguez (0-3, 29e). Un triplé express, le plus rapide de l’histoire de la Nati. Le troisième pion aurait d’ailleurs pu intervenir une dizaine de minutes plus tôt, si la tentative enroulée de Ruben Vargas n’avait pas trouvé le poteau opposé (21e).

Ultradominatrice et le pied sur le ballon (71% de possession), la Suisse d’un Yann Sommer pratiquement pas inquiété ne lève pas le pied, histoire d’optimiser sa différence de buts dès la première journée : Granit Xhaka y va ainsi de son but d’une frappe précise de l’extérieur de la surface (0-4, 62e), imité quelques instants plus tard par le véloce Zeki Amdouni, parti dans le dos de la défense adverse avant de tromper Andrey Kudravetszek (0-5, 65e). Le premier but en sélection de l »attaquant prêté à Bâle, qui trouve également le poteau à bout portant (75e) et remet son doublé à plus tard.

Contrat rempli pour la Suisse, qui peut sereinement préparer la réception d’Israël.

Biélorussie (5-4-1) : Kudravets – Yuzepchuk (Bykov, 33e), Selyava (Bocherov, 81e), Volkov, Palyakow, Malkevich – Kovaliov (Bakhar, 46e), Ebong, Yablonski (Klimovich, 46e), Grechikho – Khvashchynski (Morozov, 61e). Sélectionneur : Georgi Kondratiev.

Suisse (4-3-2-1) : Sommer – Widmer, Akanji (Zesiger, 82e), Elvedi, Rodríguez – Freuler, Zakaria, Xhaka (Rieder, 66e) – Steffen (Amdouni, 58e), Vargas (Fassnacht, 66e) – Itten (Okafor, 58e). Sélectionneur : Murat Yakın.

Autre résultat du groupe I

Israël 1-1 Kosovo

Buts : Peretz (56e) pour les Bleu-Blanc // Dasa (36e, CSC) pour les Dardanët

