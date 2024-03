Les joueurs russes ont voté pour les élections présidentielles

And the winner is…. Vladimir Poutine !

Alors que se tiennent ce week-end les élections présidentielles en Russie, où le suspense est encore moins important que dans la lutte pour le titre de Ligue 1, les joueurs de la sélection nationale russe se sont attelés à leur devoir de citoyens en votant à leur tour durant leur rassemblement. Réintégrée depuis peu aux circuits FIFA, via des matchs amicaux pour l’instant, la Russie doit affronter la Serbie puis le Paraguay lors de la fenêtre internationale à venir. Dans une vidéo publiée sur Twitter par Anton Gerashchenko, ancien conseiller du ministère de l’Intérieur ukrainien, on peut apercevoir les joueurs et leur staff voter dans une ambiance d’un calme olympien, pour ce qui ressemble surtout à une belle opération de communication du pouvoir en place. Pendant ce temps-là, la fédération nationale pousse pour que le joueur de la Real Sociedad Arsen Zakharyan apparaisse dans le jeu vidéo FC 24.

Players and coaches of the Russian national football team collectively voted in the "elections."

Now, they are preparing for friendly matches with Serbia and Paraguay.

"Sport beyond politics"? pic.twitter.com/KEXBAWVCam

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 16, 2024