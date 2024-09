La vidéo de présentation étrange du CSKA Moscou pour Miralem Pjanić

Le tour du monde continue pour Miralem.

Libre de tout contrat après une expérience de deux ans aux Émirats arabes unis du côté de Sharjah (5 buts en 62 matchs), Miralem Pjanić rebondit déjà. L’ancien de la Juve est officiellement un joueur du CSKA Moscou (sixième du championnat), où il s’est engagé pour une saison, plus une autre en option. Un transfert aux allures de dernière danse pour le joueur de 34 ans, véritable globe trotteur depuis son départ de Barcelone en 2022.

Sur un cheval dans le désert

Jusque-là, tout va bien, et on se réjouit pour le joueur qui devrait toucher un million d’euros. Mais la vidéo de présentation est quelque peu… lunaire. Sur un cheval, dans un désert, le milieu de terrain de poche revient sur sa carrière. Tout ça n’est bien sûr qu’un montage et on retrouve l’ancien Lyonnais dans le stade du club qui a remporté la Coupe UEFA en 2005. « Je suis de retour à cheval, et maintenant je suis avec les chevaux (surnom de l’équipe) », lâche-t-il, avec le maillot du club et une cape (pourquoi, on ne sait pas), sur les épaules.

Miralem Pjanić's CSKA Moscow unveiling video has to be seen to be believed pic.twitter.com/SOMOKDyS8h — COPA90 (@Copa90) September 26, 2024

On espère que sa pige en Russie sera plus réussie que cette présentation.

