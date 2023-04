Revivez le carton du Real Madrid sur la pelouse du Barça

BONSOIR PARIIIIIS ! Comment ça va ? On se retrouve pour le DERNIER CLASICO DE LA SAISON, avec en jeu une finale de Coupe du roi. Le Barça s’était imposé 1-0 à l’aller il y a un mois, grâce à un bon but de raccro. Et il ne sera pas plus brillant au retour puisqu’il est toujours amputé de Pedri et Dembélé. Vos pronos ?