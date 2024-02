Messi continue de régaler avec l’Inter Miami

Les quatre frères sont venus pour tout casser.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Inter Miami a disputé son deuxième match de la Major League Soccer contre le Los Angeles Galaxy de l’ancien Blaugrana Riqui Puig (1-1). Une nouvelle fois, Lionel Messi a brillé. Cette fois-ci, en combinant avec son passeur attitré lors de ses années barcelonaises, en la personne de Jordi Alba.

LInter était menée après un but encaissé dans le dernier quart d’heure, mais un double une-deux entre les deux anciens acolytes au FC Barcelone a permis de décrocher le match nul dans le temps additionnel, pour le plus grand plaisir des supporters, émerveillés. Si le latéral espagnol et le numéro 10 argentin retrouvent leurs habitudes prises au Camp Nou, les défenseurs de la MLS vont vite déchanter. Prochain match ce samedi face à Orlando City pour la bande de l’octuple Ballon d’or.

Messi 🔗 Alba WHAT A GOAL! pic.twitter.com/LuYpsiAb2X — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024

Du côté de Miami, la sauce barcelonaise semble avoir pris.