Blessé, Lionel Messi manquera le prochain match de l’Argentine

L’Argentine s’arrête de respirer.

Lionel Messi ne s’était pas trompé : mardi, déjà, le capitaine argentin avait signalé une gêne au niveau d’un muscle de la jambe droite, qu’il avait senti « pas aussi relâché qu’il aurait dû être ». Quelques jours plus tard, ça ne va pas beaucoup mieux, et l’attaquant de l’Inter Miami souffre bel et bien d’une contracture de l’adducteur droit. Celle-ci l’empêchera de disputer le dernier match de poules de l’Albiceleste, déjà qualifiée, face au Pérou, même si Lionel Scaloni avait quoi qu’il arrive prévu de faire tourner son groupe.

Même si les examens complémentaires passés ce vendredi par le joueur n’ont pas révélé de déchirure, il règne une petite pointe d’inquiétude dans les rangs argentins, puisque Messi serait même incertain pour les quarts de finale, qui débuteront vendredi prochain. « Nous allons gérer ça au jour le jour, en espérant qu’il soit là pour le match d’après », a commenté auprès de Mundo Deportivo Walter Samuel, adjoint de Scaloni, qui lui ne se veut « pas préoccupé par cette absence ». « L’équipe s’est bien débrouillée quand il n’était pas là. Il est le premier heureux quand il n’est pas là à voir l’équipe bien jouer », a voulu rassurer le sélectionneur argentin.

Spoiler : les audiences du troisième match de l’Argentine ne seront pas celles attendues.

Pronostic Argentine Pérou : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América