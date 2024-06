On ne pensait pourtant pas le revoir.

Depuis novembre 2018, Ferland Mendy n’a cumulé que dix petites rencontres avec l’équipe de France. Soumis à la concurrence des frères Hernandez, en étant moins dur sur l’homme que Lucas et moins remarqué dans le camp adverse que Theo, le latéral gauche du Real Madrid ne s’est jamais vraiment imposé en sélection. Tout de même appelé pour l’Euro 2024, alors que sa dernière cape remonte à septembre 2022, le défenseur veut rattraper le temps perdu, même s’il part encore en tant que doublure du joueur de l’AC Milan.

« Il n’y a jamais eu de problèmes », a rassuré Mendy ce jeudi en conférence de presse, un exercice dans lequel il est moins à l’aise que le duel à l’épaule. « En juin dernier, j’ai été convoqué, et à Madrid, ils savaient que je ne venais pas et mon médecin l’a dit au dernier moment », a-t-il rappelé pour clarifier son forfait à l’été 2023. Si Carlo Ancelotti estime qu’il est le meilleur latéral gauche du monde, Didier Deschamps se montre encore réticent, mais l’ancien Lyonnais reste fair-play : « Le coach prend ses décisions et il faut l’accepter. »

