Selon Ancelotti, Ferland Mendy est « le meilleur arrière gauche du monde »

FM 2024 est un bon cru.

Excellent face à l’Atlético de Madrid ce mercredi en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne (5-3, AP), Ferland Mendy a même fait trembler les filets des Colchoneros. Une première depuis mai 2022. Ce samedi, à la veille d’affronter le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, Carlo Ancelotti n’a pas été avare de louanges envers l’ancien Lyonnais : « Quand tout va bien, c’est le meilleur arrière gauche du monde. »

Selon l’ex-coach du PSG, « offensivement, il peut s’améliorer, même s’il a marqué l’autre jour. Mais défensivement, quand il est en pleine forme, c’est le meilleur latéral du monde ». De quoi gonfler à bloc le moral de Mendy, souvent blessé, et qui avait manqué la fin d’année 2023 à cause d’un pépin à l’adducteur droit. Il devrait encore être titularisé ce dimanche à Riyad face au Barça et aura l’occasion de donner raison à son coach.

C’est qu’il y a un Euro à la fin de la saison.

