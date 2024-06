Camavinga : « Le football m’a appris à prendre mon mal en patience »

Les Bleus étaient en forme face aux journalistes.

Dans la foulée d’un Ibrahima Konaté solaire, Eduardo Camavinga s’est présenté en conférence de presse, à Paderborn, ce samedi midi, le sourire aux lèvres. Interrogé sur son temps de jeu assez réduit sur le début de la compétition (50 minutes au total), le Madrilène en a dit un peu plus sur sa manière de vivre l’événement. « C’est sûr que ce n’est pas un bilan positif, je pense que tous les joueurs aiment jouer. Le fait que je ne joue pas beaucoup, forcément, ça ne me fait pas plaisir. Le football m’a appris à prendre mon mal en patience, et je sais qu’un jour ou l’autre, mon heure arrivera. Le plus important, c’est de se tenir prêt à tout moment. À la Coupe du monde, je n’ai pas énormément joué, mais j’ai su me tenir prêt jusqu’au bout et j’ai su aider mes coéquipiers pendant la finale », a-t-il affirmé, insistant néanmoins sur un proverbe : « C’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens. »

Questionné à plusieurs reprises sur la Belgique, lui qui connaît bien Jérémy Doku pour avoir été son partenaire à Rennes, mais aussi celui de Thibaut Courtois et Eden Hazard à Madrid, Camavinga a dit ceci : « Ça reste quand même une grande nation, ils ont de grands joueurs qui savent faire la différence à tout moment. Le passé, c’est le passé. Les huitièmes de finale arrivent, mentalement ils vont changer. Peut-être que ce sera une équipe différente, c’est une équipe qui peut nous surprendre à tout moment. Il faudra se tenir prêt, car ce sera un match dur. »

Les retrouvailles arrivent à grands pas.

