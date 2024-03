Gérard Piqué : « La Kings League et le football traditionnel sont deux choses différentes, mais compatibles »

Le futur, c’est maintenant.

Alors que l‘annonce d’une Coupe du monde de football à 7 selon le format de la Kings League créée par Gérard Piqué a généré un certain engouement, l’ancien défenseur du Barça et AmineMaTue, streamer désigné comme président de l’équipe de France pour la compétition, ont pris le temps d’expliquer leur démarche dans une interview au Parisien. Et notamment leur volonté de proposer un produit à destination des jeunes fans de foot. « Je pense que toujours autant de gens suivent le foot, mais c’est devenu très cher. Une Kings League, c’est gratuit, c’est du divertissement pour tout le monde, estime AmineMaTue, qui réfute une baisse de l’intérêt pour le ballon rond. Il y a toujours autant de gens intéressés et si ce n’était pas le cas, personne ne s’intéresserait à notre projet parce que ça reste du foot. Ça va être sportif, intense, c’est une alternative mais pour moi l’un n’empêche pas l’autre. C’est ni de la rivalité, ni de la concurrence. »

Justement, l’objectif affiché n’est pas de se substituer au football. « Je crois que les jeunes consomment le sport de manière différente. Ils sont au courant de tout, mais ils ont du mal à passer 90 minutes devant un match, affirme pour sa part Gérard Piqué. Il faut essayer de trouver des choses qui leur plaisent et auxquelles ils consacrent du temps, trouver des produits qui les motivent. » Mais pour le champion du monde 2010, hors de question de forcer le foot traditionnel à évoluer : « Ce sont deux choses très différentes, mais elles sont compatibles. On ne veut pas être comparé au sport roi qui est le football et qui a le plus de fans dans le monde. On veut être différents et que, quand les gens nous regardent, ils passent un bon moment. »

La révolution, mais à tous petits pas.

