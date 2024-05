Soupçons de détournements de fonds pour Messi et Piqué

Encore une polémique en Espagne.

En 2020, Gerard Piqué et Lionel Messi, alors joueurs du FC Barcelone, auraient négocié avec Luis Rubiales, l’ex-président de la Fédération espagnole de football (RFEF), pour recevoir de l’argent afin de compenser la baisse de salaires (de 70%) durant la pandémie du Covid-19. Selon les informations du média espagnol The Objective, Rubiales aurait contacté Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, pour lui demander d’utiliser les fonds de l’organisation européenne, à la demande des deux joueurs.

The Objective, qui a obtenu les enregistrements téléphoniques et les messages, affirme que Messi et Piqué font part de leur inquiétude si leurs échanges venaient à être rendus publics. « Si les gens l’apprennent, ils vont nous tuer », auraient-ils déclaré à Rubiales. Ce n’est pas la première polémique dans laquelle Luis Rubiales est empêtré. Déjà jugé dans une affaire de corruption au sein de la fédération espagnole, l’ex-président de la RFEF risque également deux ans de prison pour avoir embrassé de force l’internationale espagnole Jennifer Hermoso lors de la victoire en Coupe du monde en août 2023. Un mois plus tard, il avait également été accusé d’avoir versé une commission à un certain… Gerard Piqué.

Rubiales ofreció a Piqué y Messi «30 kilos» de la UEFA por sus pérdidas salariales de la covid. Una noticia de Teresa Gómez (@teresagomezgp).https://t.co/1Fk2JaHnJr — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 22, 2024

Décidément, copains comme cochons dans les polémiques.