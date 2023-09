Luis Rubiales empêtré dans une affaire de commission versée à Gerard Piqué

*Musique du Multiplex* On retourne en Espagne !

En embrassant de force Jenni Hermoso après la Coupe du monde 2023, Luis Rubiales s’est mis tout seul dans de beaux draps et a provoqué sa chute. Depuis, les casseroles s’enchaînent, et même sa démission du poste de président de la Fédération espagnole n’arrête pas le fracas. Après les multiples accusations et plaintes à son encontre, c’est désormais une affaire de commission secrète versée à Gerard Piqué qui remonte à la surface à la suite d’une enquête d’El Mundo. Durant son mandat, il aurait offert la modique somme de 24 millions d’euros à l’ancien défenseur du FC Barcelone en 2019 pour le remercier de son rôle au sein de la société Kosmos pour favoriser la délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.

Ce montant exorbitant a été tenu secret par Luis Rubiales et Gerard Piqué. Même le Barça, où évoluait encore le central, n’était pas au courant, pour la simple et bonne raison que le club catalan n’a touché qu’entre 6,8 et 8 millions d’euros pour se rendre en Arabie saoudite. Loin d’imaginer se faire flouer, Óscar Grau, alors PDG barcelonais, tenait à grandement remercier le président de la RFEF d’après les éléments de l’enquête : « Je tiens à vous féliciter pour le changement de format, car il est bon pour la promotion du football espagnol, pour sa diffusion et, en outre, bénéfique pour les clubs participants. »

Machiavélique(s).

