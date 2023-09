Le gros revers d'un tennisman envoyé à Gerard Piqué

Un footeux taclé par un tennisman.

Gerard Piqué et sa société Kosmos avaient investi dans la petite balle jaune en signant notamment un accord avec la Coupe Davis, de 2018 à 2023, pour en changer le format. En mai dernier, les deux parties ont mis un terme à l’engagement avant que Kosmos ne quitte complètement le monde du tennis. Déjà passablement critiqué par les amateurs et les dirigeants, Gerard Piqué a, cette fois, subi la charge de Stan Wawrinka, triple vainqueur de Grand Chelem. « Merci Gerard Piqué, merci l’ITF (Fédération internationale de tennis) ! La France contre la Suisse à Manchester lol », a-t-il posté sur les réseaux sociaux, accompagné d’une vidéo des tribunes vides de l’AO Arena de Manchester.

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 12, 2023