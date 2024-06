Raphinha se paye Ronaldinho après ses propos sur la Seleção

Il y a du grabuge au Brésil.

Ronaldinho a montré ce samedi qu’il était à l’aise avec autre chose que les dribbles, en l’occurrence avec les tacles les deux pieds décollés sur la Seleção actuelle, qu’il a qualifiée de « l’une des pires équipes de ces dernières années », sans « dirigeants respectables », et avec « des joueurs moyens pour la majorité ». Ces propos ne sont pas passés inaperçus auprès des joueurs brésiliens, dont Raphinha, qui a dû y réagir en conférence de presse. « Cela a surpris beaucoup de monde. Je le considère comme une idole, une référence. Tous ceux qui font partie de l’équipe nationale, pas seulement les joueurs, mais tous ceux qui travaillent ici, le considèrent comme un exemple. Cela a été un choc pour nous », a dans un premier temps livré l’ailier du Barça.

Avant de se montrer un peu plus cash par la suite, tout en révélant que Ronnie a récemment activé ses réseaux pour venir voir jouer… l’équipe du Brésil : « Je ne suis pas d’accord avec ce qui a été dit, sur le manque de motivation et d’envie, sur les joueurs moyens. Je ne suis pas du tout d’accord, tout le monde a de la qualité et du mérite. Est-ce qu’il a dit ça pour une campagne publicitaire ? En tout cas, nous avons été surpris. On a en plus appris par Vinícius qu’il avait demandé des places pour voir un de nos matchs… Donc ça ne colle pas avec ce qu’il a dit. »

Rendez-vous sur la billetterie officielle pour Ronaldinho, comme tout le monde !

