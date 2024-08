Supercoupe d’Europe : Carlo Ancelotti dépasse Pep Guardiola

L’eau mouille, le feu brûle, le Real Madrid bat des records.

Il n’y a pas eu trop de surprises lors de la Supercoupe d’Europe entre le Real Madrid et l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. Comme d’habitude, les Merengue n’ont pas été spécialement brillants, mais comme d’habitude, ils ont su se montrer décisifs pour s’imposer sur la scène européenne (2-0). Il s’agit ni plus ni moins que de la sixième Supercoupe remportée par le club madrilène, un record dans l’histoire de ce trophée créé en 1973.

Carlo Ancelotti, lui, alourdit une armoire à trophées qui ferait baver d’envie bon nombre de grands clubs européens. Grâce à son succès ce mercredi, l’entraîneur italien est devenu l’unique entraîneur le plus titré de l’histoire de la Supercoupe d’Europe. Avec cinq succès lors de ses cinq participations avec l’AC Milan et le Real Madrid (2003, 2007, 2014, 2022 et 2024), il devance désormais Pep Guardiola et ses quatre couronnes. Sans compter la Coupe Intertoto remportée avec Parme en 1999, le natif de Reggiolo compte donc dix trophées européens à son palmarès.

Et si c’était lui le GOAT des entraîneurs ?

Mbappé : il va réussir, on sait comment