Safonov, mais pour quoi faire ?

Nom : Safonov. Prénom : Matvey. Âge : 25 ans. Position : gardien de but. Club : FK Krasnodar. Si vous ne connaissiez pas Matvey Safonov, vous êtes désormais en possession des informations de base concernant le probable futur gardien parisien. Une rumeur qui prend de plus en plus d’épaisseur, alors que le grand manitou du mercato, Fabrizio Romano, a lui aussi laissé entendre que le dossier était en bonne voie au moment où divers médias hexagonaux et russes relaient l’information depuis quelques jours. Actuellement titulaire dans les buts du FK Krasnodar, dont il est le capitaine et où il a effectué toute sa formation, le portier compte déjà 175 apparitions en club, auxquelles on peut ajouter 13 sélections avec la sélection nationale russe. Un profil jeune et expérimenté, mais qui peut poser question pour Paris.

Une vraie plus-value sportive ?

Décrit comme un gardien très performant sur sa ligne, aux réflexes décisifs, il possède de nombreux points forts, et notamment un bras suffisamment puissant pour lancer des contre-attaques redoutables à la main. Pourquoi à la main ? Parce qu’il ne semble a contrario pas très doué avec ses pieds. Dans les colonnes de L’Équipe, un dirigeant d’un club russe évoque même une réelle faille dans son jeu : « Il a du mal quand il est mis sous pression et peut faire des erreurs de relance. Il n’est pas le plus adapté pour une équipe qui veut utiliser son gardien comme un libéro. » Un hic, dans un club où l’entraîneur ne jure que par la relance par le bas, avec donc le portier comme base de lancement. Un hic surtout, parce que l’on a l’impression de lire une description de l’actuel titulaire dans le but parisien, Gianluigi Donnarumma, lui aussi sujet aux sautes de concentration et aux emmêlages de pinceaux. Né le même jour que l’Italien, le 25 février 1999, le Russe se démarque à première vue sur un point purement physique. Alors que « Gigio » affiche une calvitie déjà bien entamée, Safonov présente, lui, une longue chevelure brune, de quoi faire de lui le successeur de Salvatore Sirigu dans le domaine. Un point mode qui a son importance, les joueurs du PSG se transformant tous en fashion addict une fois débarqués dans la capitale.

Avec le départ de Keylor Navas, les envies d’ailleurs d’Arnau Tenas ou les fins de contrat d’Alexandre Letellier et de Sergio Rico, qui ne représentent pas l’avenir, il est effectivement nécessaire pour le PSG de se pencher sur une doublure pour le meilleur joueur de l’Euro 2020. Alors qu’une indemnité de transfert entre 15 et 20 millions d’euros est évoquée pour Safonov, le PSG continue donc d’aller dégoter des profils méconnus du grand public, à l’image de Lucas Beraldo ou de Gabriel Moscardo. Les fins connaisseurs se rappelleront certainement sa performance bluffante face au Stade rennais en phase de poules de Ligue des champions en 2020. Dans un grand soir, il avait permis aux siens de revenir de Bretagne avec un match nul inespéré, recevant le trophée d’homme du match. Cela ne l’avait pour autant pas empêché de se démarquer avec une belle boulette face à Chelsea par la suite. Depuis l’exclusion de la Russie des compétitions européennes il y a deux ans, il n’est plus apparu sur la scène continentale, mais compte tout de même 17 apparitions dans des compétitions estampillées UEFA.

Les embruns russes

Alors que le PSG s’était positionné en soutien de l’Ukraine en mars 2022, un mois après l’invasion russe, ce choix interroge. D’autant plus que le Qatar, propriétaire du club, agit actuellement en tant que médiateur dans le conflit en cours et a récemment permis la réunification de plusieurs familles, séparées par la guerre. Une situation intrigante pour Paris, qui risquerait d’y écorner son image, mais qui ne choque finalement pas tant que ça, dans un club abonné aux polémiques. Il ne serait pour autant pas le seul joueur russe du championnat, puisque la Ligue 1 compte déjà dans ses rangs deux de ses compatriotes, Aleksandr Golovin à Monaco et Daler Kuzyaev au Havre, alors que le propriétaire de l’ASM, Dmitri Rybolovlev, est lui aussi russe. Des protagonistes rarement, voire jamais, questionnés sur les sujets géopolitiques. Après tout, dans un championnat qui se laisse aller à toute liberté d’opinion, il n’y a pas de raison pour que Safonov se fasse embêter pour d’hypothétiques positions pro-Poutine, lui qui n’a jamais pris position à en croire son compte Instagram. Si Safonov devait se prononcer sur un conflit à son arrivée à Paris, ça serait d’abord sur celui qui l’oppose à son pied droit.