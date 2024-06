Matvey Safonov peut enfin quitter la Russie

Son jumeau Gilanluigui Donnarumma peut commencer à s’inquiéter.

Le nouveau gardien du Paris Saint-Germain Matvey Savonov a été autorisé à quitter la Russie, d’après la presse russe. L’ancien gardien de Krasnodar a réglé les 627 000 euros qu’il devait à son ancienne compagne, Anastasia Kazachek, engagée dans une procédure de divorce depuis trois ans. Cette somme correspond à des pensions alimentaires non versées par le gardien de la Sbornaya. Cette affaire mettait en péril le transfert de l’international russe à Paris pour cinq ans et 15 millions d’euros. À 25 ans, Matvey Safonov pourra bien découvrir pour la première fois un nouveau championnat, alors que Paris s’est séparé cet été de Keylor Navas et Alexandre Letellier. Et qu’il n’a pas encore réglé les situations d’Arnau Tenas et de Sergio Rico.

Le transfert polémique de l’été du PSG peut avoir lieu.

En partance pour Paris, Matvey Safonov est interdit de quitter la Russie