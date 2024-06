Joško Gvardiol absent de l’entraînement avec la Croatie

Sans « le meilleur défenseur du monde », ça peut être plus difficile.

On la croyait morte, mais la Croatie est plus vivante que jamais. Vieillissante certes, mais toujours conquérante, en témoigne sa victoire face au Portugal (2-1) durant les matchs de préparation à l’Euro 2024. Dans un groupe en compagnie de l’Espagne, de l’Italie et de l’Albanie, la tâche sera tout de même difficile, surtout que Joško Gvardiol ne s’est pas entraîné ce jeudi, à seulement deux jours de l’entrée dans la compétition face à la Roja (samedi, 18 heures).

Selon le média espagnol Sport, le défenseur croate souffre de plusieurs ampoules et sa participation au premier match de l’Euro n’est pas encore certaine. Patron de sa sélection durant la Coupe du monde 2022 du haut de ses 20 ans, Joško Gvardiol a parfaitement digéré son transfert à Manchester City durant la dernière intersaison en haussant son niveau au fil des mois malgré l’alternance entre le poste de central et celui de latéral gauche.

S’il déclare forfait, beaucoup de concurrents frappent à la porte, puisque la liste initiale comptait 35 noms.

Pronostic Espagne Croatie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+100€ offerts en Bonus)