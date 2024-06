Albanie, Croatie, Espagne, Italie : avec un B comme Balnéaire

Voilà un groupe qui respire le soleil, les après-midi à se cuire le dos sur la plage et l’huile d’olive. En bref, que du kif. Mais malgré les apparences, le destin du groupe B devrait tranquillement se jouer entre la Croatie, l’Espagne et l’Italie, pendant que l’Albanie tentera de ne pas repartir bredouille.

Le joueur frisson : Martin Baturina

À 21 ans, le milieu du Dinamo Zagreb est vu comme le futur Modrić de la sélection croate. Une destinée qu’il tentera de concrétiser cet été, sans doute dans un rôle de remplaçant, mais avec l’envie d’impressionner son monde. Le gamin de Split est bon dribbleur, sait conserver le ballon et aussi lever la tête pour le distribuer. Bien connu des amateurs de Football Manager, le Croate ne manque que d’une chose : la soif du buteur. Sélectionné pour sa première compétition internationale, le milieu offensif devra profiter de quelques miettes qui traînent sur la nappe à damier.

Les retrouvailles : Espagne-Italie

Avant la demi-finale de l’Euro 2020 et la finale de l’Euro 2012, l’Italie et l’Espagne se sont affrontées en quarts de l’Euro 2008. Une rencontre qui fait date dans l’histoire des deux sélections, marquant la fin d’une ère et le début d’une nouvelle. Sous la pluie viennoise et devant près de 51 000 spectateurs, le champion du monde en titre patine face au futur vainqueur de la compétition. Le 4-1-3-2 de Luis Aragonés met sous pression la défense italienne, mais ne parvient pas à faire rompre Gianluigi Buffon. Après 120 minutes de jeu sans but, le sort des deux sélections se joue aux tirs au but. Les jeunes pousses espagnoles David Villa, Santi Cazorla et Cesc Fàbregas inscrivent leur tentative et font plier la Nazionale 4 tirs au but à 2. Une semaine plus tard, les mêmes gamins offrent à la Roja son 2e sacre européen.

L’inexpertise de Sabrina, conseillère en agence de voyages :

« Pour le vainqueur, je dirais l’Italie, parce que je n’entends pas beaucoup parler d’eux, contrairement à l’Espagne et à la France. L’Italie était là pour les dernières compétitions je crois, ou alors c’était en rugby je ne sais plus trop. Dans les Coupes du monde et Euro ils ne sont pas forcément bons, mais cette année, ils peuvent le faire et on reparlera d’eux pour ça, j’en suis sûre. L’Albanie ? Je ne savais même pas qu’ils participaient à la compétition pour être honnête, donc je dirai que la sélection manque d’expérience et qu’elle doit espérer un miracle pour passer la phase de poules. En tout cas, ils pourront se rassurer avec leurs superbes plages. »

Si ce groupe était une personnalité, il serait Monica Bellucci

Icône de l’Italie et du cinéma, honorée par le 7e art espagnol au festival de San Sebastián, Monica Bellucci est également la muse d’un groupe de hip-hop croate. Surprenant ? Attendez de connaître la folle théorie qui relie la Cléopâtre d’Alain Chabat à l’Albanie. La native de Città di Castello, dans la province de Pérouse serait d’origine albanaise de par son nom de famille, Bellucci pouvant être une déclinaison du nom de famille albanais Belushi. Une hypothèse confirmée par le prétendu cousin de l’actrice, Attilio Bellucci, qui a déclaré dans une émission de télévision albanaise que le père de Monica, Pasquale Bellucci, est d’origine arberèche (une minorité ethnolinguistique albanaise d’Italie).

Le chiffre : 1

Comme le nombre de fois où l’Albanie a passé le premier tour d’un Euro. C’était en 1964, à une époque où les sélections disputaient des éliminatoires pour se qualifier pour le dernier carré. L’Albanie avait alors passé le premier tour des éliminatoires grâce à une victoire par forfait contre la Grèce, avant de s’incliner au deuxième tour de qualif (les huitièmes de finale) contre le Danemark (4-0, 0-1).

Pourquoi vous allez adorer détester : Gianluca Scamacca

25 ans, 1,95m, 85 kg, répondant au prénom de Jean-Luc : le numéro 9 de la Nazionale a déjà tout pour énerver. Un beau gosse assumé aux allures de bad boy tatoué de la tête aux pieds et qui espère bien dégoûter ses adversaires sur et en dehors du terrain. Enfin au niveau à l’Atalanta cette saison, le digne héritier de Luca Toni aura à cœur de sublimer l’attaque de la Squadra par ses enchaînements acrobatiques et ses célébrations outrageuses. À insulter ou vénérer, avec les mains évidemment.

Cette future recrue du PSG va faire un flop

Avec Milan Škriniar parti pour rester et Presnel Kimpembe sur le départ, le PSG est en quête d’un énième défenseur cramé, utile pour combler les erreurs défensives des deux Lucas, Hernandez et Beraldo. C’est pourquoi Luis Campos a toutes les raisons de mettre le paquet sur le Franco-Espagnol ou Hispano-Français (comme vous préférez) Aymeric Laporte. Porté disparu du côté d’Al-Nassr, le central d’1,94m de 30 ans a encore quelques saisons à donner avant de prendre tranquillement sa retraite dans le Pays basque. Quintuple champion d’Angleterre et vainqueur de la C1 avec le meilleur club du monde en 2023, l’ancien de Bilbao apporterait de l’expérience et de la solidité à une défense qui en a bien besoin. Son multilinguisme serait également très apprécié au sein du vestiaire parisien, tantôt avec les hispanophones que les Français.

On vous spoile la suite de l’histoire

Alors que tout le monde voyait l’Albanie se faire gifler et tranquillement rentrer à la maison, les Aigles de Sylvinho surprennent leur monde et atteignent les 8es de finale dans le rôle de meilleur 3e au grand dam de la Croatie, définitivement trop rincée pour faire une nouvelle compétition au très haut niveau. Pour le reste, pas de surprise. L’Italie termine première du groupe après deux courtes victoires et un nul, classique. Enfin, l’Espagne illumine par la pauvreté de son jeu en transition, mais suffisant pour continuer le tournoi et se faire sortir au prochain tour contre la Suisse.

Qui va gagner le groupe B de l’Euro 2024 ?