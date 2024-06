Qui va gagner le groupe B de l’Euro 2024 ? L’Espagne peut faire le job

Dans ce « groupe de la mort », composé de l’Espagne, l’Italie, la Croatie et l’Albanie, il est assez simple d’écarter l’Albanie qui devrait être trop juste pour aller chercher la qualification. En principe, les 3 gros poissons peuvent se qualifier en comptant le meilleur 3e, mais l’Espagne semble quand même plus fiable. En effet, même si les Italiens sont champions en titre, ils sont assez irréguliers eux qui ont manqué les deux dernières Coupes du Monde, et possèdent un effectif moins complet que les Espagnols notamment dans le secteur offensif. Les Croates quant à eux n’ont pas été si convaincants lors de la qualification, terminant avec 16 points en 8 matchs derrière la Turquie et devant le Pays de Galles.

Difficile de dire qui occupera la pointe de l’attaque du côté de l’Italie, entre Scamacca, Retegui et Raspadori. Ce qui est quasiment sûr, c’est que Chiesa sera titulaire, lui le joueur clé de l’attaque Italienne en grande forme avec la Juventus depuis son retour de blessure (9 buts en championnat) et auteur de 2 buts en 2 matchs lors des qualifications pour cet Euro. Le fils d’Enrico s’était d’ailleurs révélé au grand public il y a 3 ans, lors du dernier Euro.

