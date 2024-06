On vous présente la liste de l’Angleterre pour l’Euro 2024

24 ans, Manchester City – Vous aimez Phil Foden ? Il vient de rentrer la meilleure saison de sa jeune carrière. Autrement dit, vous n’avez encore rien vu.

What a week! So honoured to receive these prestigious awards! Thank you to everyone who voted for me, to the City staff and coaches, my family and of course, my teammates.

I’m delighted with the way I’ve played so far this season and it wouldn’t have been possible without those… pic.twitter.com/awwF6xkkTd

— Phil Foden (@PhilFoden) May 18, 2024