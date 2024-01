Jordan Henderson signe aux Pays-Bas

C’est vrai qu’il a une tête de Néerlandais.

Parti en Arabie saoudite, à Al-Ettifaq plus précisément, l’été dernier, Jordan Henderson quitte déjà le Royaume. L’ancien de Liverpool fait son retour en Europe alors que l’Ajax a officialisé sa signature, ce jeudi. Tandis que plusieurs clubs, comme la Juventus, étaient intéressés, ce sont finalement les Amstellodamois, actuels cinquièmes d’Eredivisie, qui raflent la mise. Le natif de Sunderland a donc résilié son contrat avec le club saoudien, avant de signer chez l’ogre batave jusqu’en 2026.

Ajax is delighted to announce the signing of Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024