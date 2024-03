Trois anciens de Ligue 1 portent l’équipe de Steven Gerrard en Arabie saoudite

Profession : fossoyeurs.

Ce samedi en Arabie saoudite, Al-Ettifaq a signé (et soigné) son quatrième clean sheet en cinq matchs en roulant sur la carcasse d’Abha (3-0), quasiment condamné à la relégation. Les trois buts de la rencontre portent le sceau de la Ligue des talents, puisque Grzegorz Krychowiak a ouvert le score, contre son camp, avant que Karl Toko Ekambi ne punisse son ancienne équipe, de près, malgré un énorme arrêt de Ciprian Tătărușanu. De la tête, Moussa Dembélé a lui planté son douzième pion en 19 matchs, dans le money time. Septièmes, les Verts sont à 11 points du podium.

Karl Toko-Ekambi's quick reactions helped Al Ettifaq on their way to three points 👊#yallaRSL pic.twitter.com/8HT1kGDR1V

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 9, 2024