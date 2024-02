Les Saoudiens ne sont pas rancuniers.

Débarqué au milieu de l’été en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ettifaq, l’ancien capitaine de Liverpool Jordan Henderson a vite déchanté et, contrairement à Karim Benzema, a réussi à se sauver, au mercato d’hiver, pour filer à l’Ajax Amsterdam. Un camouflet pour à peu près tout le monde, donc. Mais Saad Al Lazeez, vice-président de la ligue saoudienne, préfère voir le verre à moitié plein.

« Jordan Henderson, même s’il est parti, a été l’une des meilleures recrues de la Saudi Pro League, a-t-il déclaré auprès du Financial Times. Nous avons recruté 93 joueurs lors du mercato d’été […] mais on ne s’attend pas à ce qu’ils restent tous. Parfois, les choses ne fonctionnent pas, parfois le joueur ne s’adapte pas, il faut s’attendre à ce que ces choses se produisent. […] Je maintiens que Jordan Henderson a été l’un de nos meilleurs recrutements, nous avons beaucoup profité de sa signature, nous en tirons beaucoup d’enseignements et nous continuerons à grandir à partir de là. Nous avons accompagné Jordan tout au long de son parcours, depuis le jour où nous l’avons recruté au Royaume-Uni. Nous entretenons toujours de bonnes relations avec lui. C’est un bon gars, une bonne personne. C’est juste que ça n’a pas marché. C’est la vie. »

