Mécontent, Jordan Henderson voudrait déjà quitter l'Arabie saoudite

Un petit tour, et puis…

Le départ de Jordan Henderson vers l’Arabie saoudite avait entraîné de nombreuses réactions l’été dernier, notamment de la part de la communauté LGBT liverpuldienne, et le joueur avait alors tant bien que mal dû expliquer son choix. Quelques mois plus tard, le milieu anglais doit sûrement penser qu’il aurait mieux fait de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de s’exprimer. Car selon le Daily Mail, l’ancien joueur de Liverpool souhaiterait désormais déjà quitter le championnat saoudien, où il aurait beaucoup de mal à s’adapter. Plusieurs arguments sont évoqués : les conditions climatiques et l’humidité en premier lieu – c’est sûr, ça doit changer de Liverpool –, mais aussi le fait d’évoluer dans un stade dont l’affluence moyenne est de 7800 spectateurs. Le joueur aurait déjà fait part à ses coéquipiers de son envie de retourner en Premier League dès le mois de janvier, quitte à réduire drastiquement son salaire.

Retour chez les Reds ?

