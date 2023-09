Jordan Henderson justifie son départ en Arabie saoudite

Ne l’appelez pas pour éteindre un feu.

La décision de Jordan Henderson de céder aux sirènes saoudiennes d’Al-Ettifaq a été perçue comme un véritable coup de massue pour les supporters de Liverpool, puisque le milieu de terrain portait les couleurs des Reds depuis 2011. De son côté, la communauté LGBT liverpuldienne, que le milieu de terrain a toujours défendue, a du mal à comprendre son souhait de s’installer dans un pays qui ne reconnaît pas les droits des personnes LGBT. Celles-ci peuvent en effet encore être condamnées à la peine de mort dans le royaume.

Dans les colonnes de l’Athletic, Jordan Henderson est revenu sur cette polémique : « Si je porte le brassard LGBT et que ça manque de respect à leur religion, alors ce n’est pas bien non plus. […] Tout le monde devrait respecter la religion et la culture des autres. C’est pour ça, je pense, que nous essayons tous de nous battre ici pour l’inclusion. » Un beau message d’intégration que Jordan Henderson a appuyé en défendant la politique d’ouverture menée par le gouvernement saoudien : « Vous savez, il y a des années, les femmes ou les enfants ne pouvaient probablement pas jouer au football, mais maintenant je suis là-bas et il y a beaucoup de femmes et de filles qui le pratiquent, donc les choses peuvent changer petit à petit. »

Si elles peuvent jouer au football alors…

