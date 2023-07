Et pour une fois, ça ne concerne pas l’Arabie saoudite ! Enfin…

Douze ans après son arrivée à Anfield, Jordan Henderson quitte Liverpool. Le milieu de terrain, pourtant encore sous contrat jusqu’en 2025, a officialisé son départ du club ce mercredi avec une émouvante vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Il est difficile de mettre des mots sur ces 12 dernières années et il est encore plus difficile de dire au revoir. Je serai toujours un Red. Jusqu’à ma mort. Merci pour tout. You’ll never walk alone », a-t-il écrit pour accompagner sa vidéo.

L’Anglais ne franchira donc pas la barre des 500 matchs avec les Reds et restera bloqué à 490 rencontres. À Liverpool, il a notamment remporté la Premier League en 2020, et la Ligue des champions en 2019. Selon Fabrizio Romano, le natif de Sunderland devrait rejoindre son ancien coéquipier Steven Gerrard à Al-Ettifaq et y signer un contrat de trois ans. Il y retrouvera également Moussa Dembélé, tout juste arrivé en Arabie saoudite.

Ce n’est pas le joueur qui nous paraissait le plus enclin à partir dans ce pays.

