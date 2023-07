Moussa Dembélé débarque en Arabie saoudite

On va finir par foutre la musique du multiplex.

Il n’y a pas qu’Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Nassr qui animent le mercato saoudien ! Plus discret, le club d’Al-Ettifaq, après avoir signé Steven Gerrard en tant que coach, a officialisé ce mercredi l’arrivée de Moussa Dembélé. Libre depuis la fin de son contrat avec l’OL, l’attaquant français débarque donc dans le championnat saoudien. Le Pontoisien, après une anecdotique dernière saison chez les Gones (3 buts en 23 matchs), a signé pour quatre ans et pourrait rapidement être rejoint par Jordan Henderson, qui vient de faire ses adieux à Liverpool.

Une pièce sur lui pour le titre de meilleur buteur du championnat.

Moussa Dembélé vers l'Arabie saoudite