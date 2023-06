La destination étonnante de Steven Gerrard

Le dream saoudien.

L’Ettifaq FC a annoncé l’arrivée de Steven Gerrard (43 ans) à la tête de l’équipe première, ce lundi. Limogée d’Aston Villa en octobre dernier, la légende de Liverpool était libre de tout contrat. « Stevie G » va ainsi réaliser sa troisième expérience sur un banc, après une première pige chez les Rangers (2018-2021), avec le titre lors de la dernière année. Le technicien entraînera pour la première fois hors du Royaume-Uni.

Steven Gerrard has arrived in Saudi to take up the manager role at @Ettifaq #StevenGerardInEttifaq ❤️💚 pic.twitter.com/Nhw1VyzvTo

— منبر الاتفاق (@EttifaqKSA) June 12, 2023