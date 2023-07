Moussa Dembélé vers l’Arabie saoudite

Marre de se faire mousser ?

Libéré par l’OL suite à une saison 2022-2023 famélique (3 buts en 23 matchs), Moussa Dembélé va lui aussi atterrir au paradis du football, en Arabie saoudite. Convaincu par le charabia de Steven Gerrard, l’ancien buteur du Celtic va signer pour quatre ans avec Al-Ettifaq, le nouveau club de Jordan Henderson, selon les informations de Fabrizio Romano. Le Pontoisien formé au PSG sera présenté dans les prochaines heures avant de s’envoler pour la Croatie, où ses nouveaux copains ̶s̶e̶ ̶d̶o̶r̶e̶n̶t̶ ̶l̶a̶ ̶p̶i̶l̶u̶l̶e̶ se préparent pour la nouvelle saison de Saudi Pro League.

Former OL striker Moussa Dembélé has just signed 4 year deal at Al Ettifaq — he was Gerrard and the club target as new striker 🟢🇸🇦

Moussa will travel to Croatia to meet with the squad in the training camp within the next 24 hours. pic.twitter.com/yomC5v7eVu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023