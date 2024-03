Saint-Étienne soumet Auxerre

AS Saint-Étienne 1-0 AJ Auxerre

But : Cardona (55e) pour l’ASSE

Peut-être une affiche que l’on verra en Ligue 1 la saison prochaine.

Après une première mi-temps décevante, Saint-Étienne a pris le meilleur sur le leader auxerrois dans le Chaudron (1-0), pour décrocher trois points précieux dans la course à la montée, et provisoirement coiffer Laval sur le podium.

Un succès acquis une fois de plus grâce à l’imperméabilité de sa défense, la meilleure de l’antichambre, portée par Mickaël Nadé et Gautier Larsonneur, dernier rempart et homme du match aux quatre arrêts décisifs, du genou comme à l’horizontal devant Gauthier Hein.

Il s’agit du quatrième clean sheet en cinq matchs pour la troupe d’Olivier Dall’Oglio, qui a trouvé la faille après la pause grâce à une longue ouverture de Dylan Chambost vers Mathieu Cafaro, lancé côté gauche. À la retombée du ballon après l’arrêt de Donovan Léon, Irvin Cardona a encore tiré son épingle du jeu, cette fois-ci à bout portant. Auxerre, de son côté, stagne et déguste son premier revers depuis 14 rencontres.

Un retour spectaculaire, tracé à la bombe verte.

