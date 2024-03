Pronostic Saint-Etienne Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

St Etienne et Auxerre se neutralisent

Ce samedi, Geoffroy-Guichard aura des effluves de Ligue 1 avec l’opposition entre les locaux de l’AS Saint-Etienne et l’AJ Auxerre. Ce classique de l’élite est devenu une affiche de haut de tableau en Ligue 2. Actuellement, la formation du Forez est en 4e position et tente de consolider sa place parmi les barragistes. Face à la grande densité du milieu de tableau, le moindre faux-pas peut faire sortir les Verts du Top 5. Après avoir signé 3 victoires de rang face à Troyes, Angers et Annecy, l’ASSE a été tenue en échec à Charléty par le Paris FC (0-0). Lors de cette rencontre disputée dans des conditions difficiles, les Verts ont manqué de poids offensivement malgré un poteau de Cardona. Ce samedi, Dall’Oglio devrait pouvoir compter sur le retour de plusieurs hommes puisque les Moueffek, Briancon, Tardieu, et Cafaro devraient réintégrer le groupe.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

L’an passé, l’AJ Auxerre avait vécu une fin de L1 cruelle en étant relégué lors de l’ultime journée. Néanmoins, les Bourguignons ont parfaitement digéré cette déception pour rapidement se relancer en Ligue 2. En effet, après 28 journées, la bande à Pélissier occupe la tête du championnat et dispose d’un petit matelas d’avance de 7 points sur le 3e. Après avoir successivement battu Annecy et Angers, les Auxerrois ont laissé des points en route face à 2 adversaires de bas de tableau à savoir Bastia (1-1) et Valenciennes (0-0). Au regard de ce qu’elle a démontré depuis l’entame de saison, l’AJA propose certainement le meilleur football du championnat avec d’excellents éléments comme les Hein, Perrin, ou Ayé. Cette opposition entre l’ASSE et l’AJA devrait nous offrir une rencontre spectaculaire où les 2 formations font tout mettre en œuvre pour ne pas perdre.

► Le pari « match nul » est coté à 3,25 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 325€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 150€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce St Etienne – Auxerre :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Saint-Etienne Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Saint-Étienne frustre Bordeaux, Auxerre numéro Hein