Bordeaux et Saint-Étienne se quittent meilleurs amis du monde

Bordeaux 1-1 Saint-Étienne

Buts : Badji (46e) pour les Girondins // Krasso (81e SP) pour Sainté

Pour le spectacle, il fallait regarder vers les tribunes.

Dans un duel historique sur le papier, Bordeaux a lâché deux points contre Saint-Étienne (1-1), et peut perdre sa place de dauphin du Havre au profit de Sochaux. D’entrée, Dilane Bakwa part en crochet et enroule pied gauche, à ras du poteau droit de Gautier Larsonneur (2e). Mais les deux équipes se craignent, et la partie s’enlise tout doucement. Côté ASSE, Niels Nkounkou dégaine du gauche lui aussi, et à ras (26e et 27e), mais Gaëtan Poussin s’en sort indemne. C’est tout de même Bordeaux qui est devant dans les intentions, en témoigne la deuxième occasion franche pour Bakwa, consécutive à un dégagement manqué de Larsonneur (29e). Mais l’ancien portier du Stade brestois répare son erreur, avant de bloquer une reprise axiale de Josh Maja (42e).

Idéalement placé dans l’autre surface et disponible sur un centre en retrait de Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji envoie, lui, un drop (45e+2). Alors, clubs amis jusqu’au bout des ongles ? Les Stéphanois mettent un point d’honneur à être d’agréables visiteurs, en restant aux vestiaires à la reprise des hostilités. En effet, d’une ouverture tout simplement parfaite, Junior Mwanga trouve Fransérgio dans la surface des Verts. La remise du Brésilien, qui aurait pu se l’amener de la poitrine avant de conclure, fait briller Aliou Badji, qui s’y reprend à deux fois pour piquer Larsonneur (1-0, 46e). Le faux rythme s’installe dès lors, jusqu’à l’opportunité du break manquée par Maja, dont la tête piquée est bloquée par le portier stéphanois (77e). Finalement, c’est Clément Michelin, tout juste entré en jeu, qui remet l’ASSE dans le match en agrippant le pied droit de Kader Bamba. Jean-Philippe Krasso transforme sans broncher son penalty en ouvrant son pied gauche en hauteur (1-1, 81e).

Pour les Verts, la zone rouge s’éloigne tout doucement.

Bordeaux (4-2-3-1) : Poussin – Bokele, Gregersen, Barbet, Nsimba – Mwanga, Lacoux (Ignatenko, 86e) – Bakwa (Davitashvili, 67e), Fransérgio (Pitu, 85e), Badji – Maja (Michelin 78e). Entraîneur : David Guion.

Saint-Étienne (3-5-2) : Larsonneur – S. Sow, Briançon, Petrot – D. Appiah, Bouchouari (K. Bamba, 66e), Monconduit, Lobry (Fomba, 66e), Nkounkou – Krasso, Wadji (Chambost, 89e). Entraîneur : Laurent Batlles.

