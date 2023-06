Le Havre champion et promu en Ligue 1, Metz tout près de l’accompagner

Grâce à sa courte victoire contre Dijon (1-0), ce vendredi, Le Havre termine champion de Ligue 2 et valide sa montée en Ligue 1. Metz, qui s’est défait de Bastia (3-2), est sur le point de l’accompagner. Mais ce n’est pas encore officiel, à cause de l’arrêt prématuré de Bordeaux-Rodez.

On s’attendait à vivre un dénouement de folie, une dernière journée de toutes les joies et de toutes les peines, d’un bout à l’autre du classement. Hélas, l’épilogue tant attendu de la Ligue 2, ce vendredi, a été terni par un incident lourd de conséquences. Alors qu’il venait d’ouvrir le score sur la pelouse de Bordeaux et qu’il célébrait son but face au virage des Ultramarines, le Ruthénois Lucas Buades a été bousculé par un spectateur qui était parvenu à descendre de la tribune et à s’immiscer sur la pelouse. Le joueur aveyronnais a été évacué par le SAMU, l’arbitre a interrompu la rencontre avant d’annoncer, une trentaine de minutes plus tard, son arrêt définitif. Reprendra-t-elle dans les prochains jours, ou débouchera-t-elle sur une défaite sur tapis pour les Bordelais ? En attendant de connaître le verdict de la commission de discipline de la LFP, rendu lundi, des zones d’ombre persistent au classement.

(Photo by Sylvain Thomas/FEP/Icon Sport)

Le Havre, en tout cas, n’est pas concerné par les intrigues de couloir qui se préparent. Sur la corde raide ces dernières semaines (un point pris en trois journées), les Normands n’ont pas tremblé au moment de conclure face à Dijon (1-0). Un but de Josué Casimir en début de partie a fait le bonheur des Hacmen, sacrés champions de Ligue 2 et de retour dans l’élite pour la première fois depuis 14 ans. Leurs supporters étaient tellement impatients de faire la fête qu’ils ont envahi le terrain avant le coup de sifflet final, ce qui a occasionné une vive confusion et de longues minutes d’atermoiements avant la délivrance. À Metz, les spectateurs ont eu la décence d’attendre le bon moment pour jaillir sur le pré, à la suite du succès des Grenats devant Bastia (3-2). Ce résultat aurait pu, aurait dû être synonyme de montée officielle pour les Lorrains, relégués l’an passé. Mais il faudra patienter et connaître le sort réservé à Bordeaux, encore mathématiquement en mesure de ravir la deuxième place au FCM.

Laval sauvé sur le gong, Annecy en sursis

La lutte pour le maintien est, elle aussi, affectée par cette situation. Car avec trois points supplémentaires crédités après son déplacement en Gironde, Rodez serait sauvé. Ce qui est d’ores et déjà certain, c’est que Dijon, malgré son sursaut sous la houlette de Pascal Dupraz, chute en National. Mené à la pause mais vainqueur au bout du temps additionnel à Amiens (1-2), Laval a pour sa part arraché sur le gong le droit de rester en Ligue 2. Au même titre que Pau, qui est venu à bout de Caen (1-0), et Valenciennes, pourtant battu à Saint-Étienne sur un missile de Jean-Philippe Krasso (2-0). En revanche, Annecy a de quoi faire grise mine : son revers chez le Paris FC (1-0) le rend tributaire de l’avenir des Aveyronnais. Les Hauts-Savoyards risquent donc d’accompagner le DFCO, Nîmes et Niort à l’étage inférieur. À noter que les Crocos ont fini sur une bonne note en dominant Sochaux (3-1), tandis que les Chamois ont fait le spectacle face à QRM (3-3). Enfin, Guingamp a pris la sixième place en s’imposant à Grenoble (0-2).

Le Havre 1-0 Dijon

But : Casimir (11e)

Metz 3-2 Bastia

Buts : Sabaly (31e) et Maziz (55e, 75e) pour les Grenats // Bonhert (68e) et Schur (86e) pour le Sporting

Saint-Étienne 2-0 Valenciennes

Buts : Krasso (47e) et Bamba (81e)

Amiens 1-2 Laval

Buts : Cissé (53e) pour l’ASC // Bobichon (68e) et Diaw (90e+4) pour les Tango

Paris FC 1-0 Annecy

But : Lopez (66e)

Pau 1-0 Caen

But : George (31e)

Expulsion : D’Almeida (76e) pour les Béarnais

Grenoble 0-2 Guingamp

Buts : El Ouazzani (12e) et Maubleu (54e CSC)

Nîmes 3-1 Sochaux

Buts : Tchokounté (9e, 75e) et Saïd (86e SP) pour les Crocos // Sissoko (29e) pour les Lionceaux

Niort 3-3 QRM

Buts : Zemzemi (34e), Sagna (44e) et Boutobba (90e+3) pour les Chamois // Sidibé (45e+1) et Bangré (49e, 66e) pour QRM

