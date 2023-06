Krasso n’aidera pas Saint-Etienne à remonter en L1

L’herbe est plus Verts ailleurs.

L’attaquant de Sainté, qui a passé trois saisons au club, dont des prêts à Ajaccio et auMans, Jean-Philippe Krasso a décidé de quitter le chaudron pour s’envoler vers l’Etoile Rouge de Belgrade. Auteur de 17 réalisations en 35 matchs cette saison, il a fini deuxième meilleur buteur de Ligue 2 et a fait le choix de ne pas continuer son aventure dans la Loire. L’Ivoirien de 25 ans a signé un contrat de cinq ans avec le club serbe qui évolue actuellement en première division et disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Né à Stuttgart, il s’était fait connaitre du côté d’Epinal avant d’atterrir chez les Stéphanois et de devenir un des éléments moteurs du club qu’il a sorti de la zone rouge et porté vers la première partie de tableau cette saison.

❗️Zvezdin album za Ligu šampiona se iz dana u dan sve više popunjava. Žan Filip Kraso je novo pojačanje Crvene zvezde! Dobro došao! 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/YPcc2gjbmG — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 20, 2023

Premier passage du vert au rouge qui annonce de bonnes choses.

