Bordeaux s’impose aux forceps à Amiens

Amiens SC 1-2 Bordeaux

Buts: Cissé (17e) pour Amiens / Badji (79e) et Fransérgio (91e) pour le FCGB.

Décidément, les Girondins de Bordeaux sont de retour en forme.

Sur la pelouse d’Amiens ce lundi soir, les hommes de David Guion ont d’abord cru voir leurs démons ressurgir après leur succès le week-end dernier face au Paris FC. Sur les cinq dernières journées, les Bordelais n’ont pris que six points sur quinze possibles, mais restent tout de même sur deux succès en Ligue 2. Dans un stade de La Licorne plutôt bien garni, les locaux sont parvenus à ouvrir le score par l’intermédiaire de l’éternel Papiss Cissé grâce à un jeu direct efficace. Servi en retrait par Antoine Leautey, l’international sénéglais n’a pas tremblé pour inscrire son septième but de la saison en Ligue 2 (1-0, 17e). Heureux de retrouver le chemin des filets après deux matchs sans but, les Picards ont poussé mais Gaël Kakuta a vu sa frappe passer au-dessus (35e).

En deuxième période, les visiteurs ont surfé sur la tête non-cadrée de Badji juste avant la pause (41e). Dans la cage amiénoise, Régis Gurtner est parvenu à détourner la tête de Josh Maja (71e), mais le portier a du s’incliner sur l’égalisation aérienne d’Aliou Badji, prêté par… Amiens en début de saison (1-1, 79e). Sans célébrer son but, l’avant-centre du club au scapulaire a relancé la partie et dans le temps additionnel, Fransérgio a bénéficié du centre de Clément Michelin pour propulser le ballon dans les filets de Gurtner, complètement battu (1-2, 91e). Grâce à cette force de caractère, les Girondins reprennent leur deuxième place de Ligue 2 au nez et à la barbe de Sochaux.

À Bordeaux, la victoire se construit comme le bon vin : avec le temps.

Amiens SC (3-4-1-2): Gurtner – Fofana, Opoku, Mendy – Ouattara, Gene, Fofana (Gomis, 90e), Léautey (Chibozo, 90e) – Kakuta (Bandé, 84e) – Gomis, P.Cissé (Ilenikhéna, 90e). Entraîneur: Philippe Hinschberger.

Bordeaux (4-3-3): Poussin – N’Simba, Barbet, Mwanga, Bokele – Fransérgio, Lacoux (Gregersen, 70e), Ignatenko (Maja, 46e) – Davitashvili (Pitu, 64e), Badji, Bakwa (Michelin, 84e). Entraîneur: David Guion.