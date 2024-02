Gérard Lopez appelle à respecter le secret médical pour Alberth Elis

À la première minute du match entre Bordeaux et Amiens, Alberth Elis est tombé au sol, inconscient à la suite d’un contact tête contre tête avec un joueur amiénois. Depuis, l’Hondurien est pris en charge par l’hôpital Pellegrin à Bordeaux, plongé dans un coma artificiel. Les différentes médias tentent chaque jour d’obtenir des informations sur l’état de santé du Bordelais, ce que déplore Gérard Lopez, président des Girondins de Bordeaux qui s’est exprimé à ce sujet sur X.

« La publication d’informations détaillées sur l’état de santé d’Alberth est irrespectueuse et porte atteinte à sa dignité. Le communiqué de dimanche n’était peut-être pas suffisamment clair alors je le redis : nous appelons au respect du secret médical et de l’intimité d’Alberth. Seule sa famille, avec l’avis des médecins, pourra décider de communiquer sur l’évolution de son état de santé. Nous nous conformerons à leurs décisions et souhaitons que TOUS fassent de même. Je vous remercie à nouveau pour votre soutien qui compte beaucoup. On est tous avec toi dans ce combat Alberth ! »

La publication d’informations détaillées sur l’état de santé d’Alberth est irrespectueuse et porte atteinte à sa dignité. Le communiqué de dimanche n’était peut être pas suffisamment clair alors je le redis : nous appelons au respect du secret médical et de l’intimité d’Alberth.… — Gérard Lopez (@gerard_lopez_) February 27, 2024

On n’a jamais été autant d’accord avec une déclaration de Gérard Lopez.