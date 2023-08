Bordeaux retrouve le sourire contre Amiens

Bordeaux 2-0 Amiens

Buts : Vipotnik (48e) et Weissbeck (56e) pour les Girondins

Le voilà, le match référence pour David Guion et ses gars.

Cinq jours seulement après les tristes événements à Ajaccio, Bordeaux s’est remis dans le droit chemin ce samedi à la maison en s’imposant contre une équipe d’Amiens qui avait pourtant fait le plein de points jusque-là (2-0). La première période ne restera pas dans les annales, tant la rencontre a été fermée avec peu de situations à se mettre sous la dent. Régis Gurtner s’est d’abord bien couché sur une frappe à ras de terre de Gaëtan Weissbeck (11e), puis Antoine Leautey a trop enlevé sa tentative juste avant la pause (45e+3).

Aliou Badji blessé et sorti au bord des larmes, David Guion a alors choisi de lancer Žan Vipotnik dans la bataille. Coaching gagnant, puisque le Slovène a débloqué son compteur dès le retour des vestiaires d’une grosse frappe du gauche (1-0, 48e). Pourtant solide, Amiens a cédé une deuxième fois quelques minutes plus tard sur un nouvel essai croisé de Weissbeck (2-0, 56e). Sur corner, Vipotnik s’est ensuite élevé plus haut que tout le monde pour dégainer un coup de casque venu s’écraser sur la barre de Gurtner (77e). Les Girondins ont alors tenu jusqu’au bout malgré quelques immersions amiénoises dans la surface bordelaise et pourront remercier Rafał Strączek, auteur de quelques arrêts décisifs en fin de partie.

Bordeaux remonte provisoirement à la sixième place, Amiens reste deuxième en attendant le multiplex de ce samedi.

Bordeaux (4-2-3-1) : Strączek – Michelin, Gregersen (Bokele, 71e), Barbet, Nsimba – Ignatenko, Díaz (De Amorim, 90e+1) – Davitashvili, Weissbeck (Sissokho, 71e), Pitu (Livolant, 71e) – Badji (Vipotnik, 45e). Entraîneur : David Guion.

Amiens (4-2-3-1) : Gurtner – Corchia, Opoku, Fofana, Ouattara – Kaïboué (Gene, 90e+2), Gélin (Fofana, 75e) – Leautey (Touho, 66e), Kakuta, Ciss (Tapsoba, 66e) – Mafouta. Entraîneur : Omar Daf.

