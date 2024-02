Bordeaux arrache miraculeusement le nul à Amiens

Amiens 1-1 Bordeaux

Buts : Lahne (31e) pour les Amiénois // Vetro (90e+3) pour les Bordelais.

Renversant.

Après trois victoires lors des quatre derniers matchs, Bordeaux a obtenu le point du match nul dans les derniers instants face à Amiens au stade de la Licorne ce lundi soir (1-1). Il n’a pas fallu longtemps aux hommes d’Omar Daf pour cueillir à froid les Girondins : après avoir gratté la balle à l’entrant Jean Marcelin avec une facilité déconcertante, Jack Lahne se projette vite vers l’avant avant de tromper Karl Johnsson d’une frappe enroulée au premier poteau (1-0, 31e). Le premier but de l’attaquant suédois sous le maillot amiénois.

Sonnés par ce but, les joueurs d’Albert Riera, inoffensifs, peinent à produire du jeu. Johnsson permet à Bordeaux de rester en vie à deux reprises : d’abord en remportant son face-à-face avec Louis Mafouta en repoussant sa tentative du pied (72e), avant de dégoûter une nouvelle fois l’attaquant français en réalisant une parade décisive en toute fin de rencontre (90e). Ces arrêts déterminants donnent de l’espoir à ses coéquipiers qui parviennent à égaliser dans le money time : sur un ballon repoussé difficilement par la défense adverse, Julien Vetro ne se pose aucune question et trompe Régis Gurtner grâce à un boulet de canon (1-1, 90e+3). Grâce à ce premier but en professionnel de l’ailier de 19 ans, Bordeaux remonte à la 13e place au classement et revient à six longueurs de Saint-Étienne, cinquième, tandis qu’Amiens, incapable de gagner depuis trois rencontres, stagne à la 8e place.

Une statue pour Johnsson devant le Matmut Atlantic.

Pronostic Amiens Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2