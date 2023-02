Bordeaux se reprend difficilement contre le Paris FC

Bordeaux 2-1 Paris FC

Buts : Bokele (24e) et Barbet (32e SP) pour les Girondins // J. Lopez (72e) pour le PFC

Des Girondins petits bras, après l’humiliation à Niort.

Grâce à une première période maîtrisée, Bordeaux a écarté le Paris FC (2-1), non sans tomber dans la facilité, et reprend provisoirement la deuxième place. Après un début de match plutôt cadenassé, marqué par une maigre alerte de Zuriko Davitashvili sur les buts de Vincent Demarconnay, les Girondins prennent l’avantage sur leur première frappe cadrée. Vital Nsimba s’appuie sur Aliou Badji, avant de centrer très fort vers le second poteau, où Malcom Bokele reprend en hauteur de l’intérieur du pied (1-0, 24e). Les Parisiens sont amorphes et sonnés, tant et si bien que Yoan Koré se fait tourner en bourrique par le même Nsimba sur la gauche de la surface, avant de concéder un penalty. En l’absence de Josh Maja (sur le banc), le capitaine Yoann Barbet met le but du break plein axe (2-0, 32e), et rend la tâche encore plus aisée aux siens.

Mais la pire attaque de Ligue 2 profite de Girondins sur le reculoir après la pause, pour arrêter de faire acte de présence. Enfin en position de prendre sa chance, Paul Lasne frappe au-dessus dans un angle tout doucement refermé (57e), avant que Khalid Boutaïb ne se retrouve à un cheveu d’appuyer sa tête pour tromper Gaëtan Poussin (58e). Après une parade vitale de Demarconnay devant Danylo Ignatenko (59e), les Parisiens frappent par Julien Lopez, en promenade dans la défense bordelaise et qui se débarrasse de Barbet avec un grand pont avant de croiser fort (2-1, 72e). Le FCGB aurait pu payer encore plus cher sa nonchalance du second acte, mais Barbet met le pied devant Lasne (86e), et l’arbitre Guillaume Paradis omet sans doute un penalty contre Stian Gregersen, dépassé dans l’attaque du ballon par Morgan Guilavogui (90e+2).

Cinq matchs sans victoire, la série s’étire pour les Parisiens.

Bordeaux (4-3-3) : Poussin – Bokele (Michelin, 70e), Barbet, Mwanga, Nsimba – Lacoux, Ignatenko, Fransérgio (Gregersen, 81e) – De Lima (Delaurier-Chaubet, 62e), Badji (Maja, 81e), Davitashvili. Entraîneur : David Guion.

Paris FC (4-2-3-1) : Demarconnay – Koré (Mandouki, 66e), Bernauer, Lefort, Hanin – Maçon (J. Lopez, 46e), Lasne – Chergui, Phiri (Kebbal, 86e), Gory (M. Guilavogui, 46e) – Boutaïb. Entraîneur : Thierry Laurey.