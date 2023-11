Pronostic Paris FC Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC enchaîne face à Bordeaux

Le Paris FC a connu un début de saison compliqué avec 3 revers d’affilée. Petit à petit, le club parisien a retrouvé des couleurs, notamment à domicile où il battu Concarneau et Amiens. Ensuite, les hommes de Stéphane Gili ont reconnu une période difficile avec 5 journées sans la moindre victoire. Lors des dernières semaines, le PFC s’est repris en remportant 3 de ses 4 derniers matchs face à Dunkerque, Saint-Etienne et Bastia. Cette excellente dynamique a permis au Paris FC de remonter à la 12e place. Le week-end dernier, les Parisiens se sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de France en dominant le modeste club de Villejuif aux tirs au but.

En face, Bordeaux est l’une des grosses déceptions de la saison. Proche de monter l’an passé, les Girondins se retrouvent en 16e position avec 2 points d’avance sur le premier relégable. Après avoir vécu un passage très compliqué de 7 journées sans victoire, la bande à Barbet s’est relancée contre Annecy (3-1) lors de la dernière journée. Ce succès fut important puisqu’il a permis à Bordeaux de sortir de la zone rouge. La semaine passée, Bordeaux est allé chercher sa qualification en Coupe de France au Canet Roussillon, mais lui aussi très difficilement aux tirs au but. Ce samedi, la bande à Riera espère enchaîner pour prendre ses distances avec la zone rouge. Cette affiche entre deux formations qui ont manqué leur début de saison devrait tourner en faveur du PFC en net regain de forme avec 5 matchs sans défaite et un public se déplaçant en masse dans un Charléty gratuit.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

