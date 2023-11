Les supporters des Girondins interdits de déplacement à Paris

Encore un arrêté.

Les supporters bordelais ne seront pas autorisés à se rendre au stade Charléty pour la rencontre du samedi 25 novembre 2023 opposant leur équipe à celle du Paris FC. Au départ, l’arrêté préfectoral ne devait concerner que les abords de l’enceinte, mais la décision a été finalement renforcée à deux jours du match. Les raisons avancées par les autorités portent sur les relations « empreintes de tensions » entre les supporters des deux clubs.

Voici l'arrêté modificatif. L'interdiction n'est plus limitée à la voie publique mais porte sur le stade aussi. Nous avons saisi le tribunal. pic.twitter.com/b4lWFF3bjY — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) November 23, 2023

Une fois de plus, cette décision tombe suffisamment tard pour éviter un quelconque recours en justice et ne semble pas non plus prendre en considération les problèmes logistiques qu’elle pourrait engendrer. Cependant, l’association nationale des supporters (ANS) a, pour sa part, tout de même saisi le tribunal administratif afin de contester les manières de la préfecture de police de Paris.

En plus, ils se trompent sur la date.

« Avec l'Hexacup, on veut remplir les terrains de France tout en virant les déchets »