Pronostic Bordeaux Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux se donne de l’air face au Paris FC

Annoncé comme l’un des grands favoris pour la montée, Bordeaux a déçu lors de la première partie de saison, se retrouvant même relégable. Depuis l’arrivée de Riera, les Girondins se sont repris, mais restent tout de même dans la ligne de mire des équipes de la zone rouge. En effet, dans cette Ligue 2 passionnante à tous les étages, les écarts sont infimes. Actuellement, le club bordelais accuse 6 points de retard sur les play-off et 4 d’avance sur la relégation. En proie à des difficultés financières, Bordeaux a un œil attentif sur le rétroviseur, mais est conscient qu’un succès ce samedi pourrait relancer leurs espoirs de barrage d’accession à la L1. Pour cela, les Girondins comptent sur leur bonne forme à domicile où ils sont invaincus lors des 5 dernières réceptions (4 succès et 1 nul). Dans le dur loin de ses bases comme ce fut le cas à Annecy avant la trêve (3-1), la bande de Riera ne peut pas se permettre de perdre, au risque d’être en danger.

En face, le Paris FC est une solide formation du championnat. Présent depuis plusieurs saisons en L2, le PFC joue souvent le haut de tableau. Cette année, les Parisiens ont manqué de régularité, mais profitent de la densité du milieu de tableau pour rester en course pour les play-off. Actuellement, les hommes de Gilli sont en 7e position avec seulement 1 point de retard sur Rodez, dernière équipe du top 5. Le PFC est aussi conscient qu’en cas de revers, il pourrait relancer Bordeaux qui recollerait à 2 points. Après avoir signé 5 nuls consécutifs, le club francilien a décroché deux victoires de rang face à Caen (0-1) et contre Ajaccio (2-0) qui ont relancé les ambitions parisiennes. Avec Gory et Kebbal, le PFC possède de sérieux arguments. Mais très costaud à domicile et déterminé à s’éloigner de la zone rouge, Bordeaux devrait prendre le dessus sur le Paris FC.

