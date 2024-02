À Bordeaux, Gérard Lopez va devoir combler les trous dans les comptes

La crise continue.

Le 10 janvier, le club au scapulaire passait devant la DNCG et voyait sa masse salariale être encadrée. En effet, selon le journal L’Équipe, il ne resterait que cinq millions d’euros dans les caisses du club bordelais. Le propriétaire Gérard Lopez se serait donc engagé à couvrir au fur et à mesure les besoins en liquidités du club. L’idée de l’homme d’affaires reste d’attirer un investisseur entre février et mars pour ne pas avoir à remettre au pot. Pour la Belle Endormie, c’est le premier mercato sans recrue depuis la saison 2006-2007.

Pendant ce mercato hivernal, les Girondins de Bordeaux devaient vendre des joueurs et abaisser leur masse salariale pour espérer pouvoir faire « un cadeau » à Albert Riera en lui offrant une recrue. Admar Lopes, directeur sportif, a réussi à se séparer de deux joueurs : Stian Gregersen, vendu à Atlanta pour 1,8 millions d’euros, et Aliou Badji, prêté sans option d’achat au Gazantiep FK. Mais cela n’a pas été suffisant. Selon les renseignements pris auprès de la DNCG par le quotidien, les départs d’Alberth Elis (67 000 euros par mois) et d’Aliou Badji (50 000 euros par mois) auraient suffi à attirer une recrue. Il y avait bien une offre des New England Revolution pour le Hondurien, mais aucun accord n’a été trouvé à temps entre les parties. Il y aurait désormais un trou de 11 millions d’euros à combler pour Lopez afin de finir la saison, en attendant de parvenir à attirer un nouvel investisseur.

Attention quand même à ce que la LGV ne se dirige pas tout droit vers le National 3.

Albert Riera rend la monnaie de sa pièce à Régis Brouard