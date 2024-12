Le Bayern Munich peut compter sur Harry Kane

Le week-end de Péter Gulácsi est d’ores et déjà ruiné.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception du RB Leipzig pour le compte de la 15e journée de Bundesliga ce samedi, Vincent Kompany avait le sourire face aux médias. Et pour cause, l’entraineur du Bayern Munich a annoncé pouvoir compter sur le retour dans le groupe de son artilleur en chef Harry Kane (31 ans), absent des terrains depuis une blessure à la cuisse droite contractée lors du choc face au Borussia Dortmund le 30 novembre dernier (1-1).

🗣️ 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗴𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 💬

“If things go as well on Friday as they did in training yesterday, we're in good shape. It was good to have some players back in training: Alphonso Davies, Harry Kane were there, also Josip Stanišić, even… pic.twitter.com/XRNGFgZ2KV

— FC Bayern (@FCBayernEN) December 19, 2024