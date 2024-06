Quand le football dépasse le terrain.

Dans une interview à Libération, le sélectionneur de l’Ukraine Serhiy Rebrov revient sur la préparation de son équipe, perturbée par la guerre avec la Russie. L’ancien attaquant, qui avait formé un duo avec Andreï Chevtchenko, entraîne l’Ukraine depuis 2023. « Notre pays vit des temps très difficiles, et dans un contexte comme celui-là, le football n’est évidemment pas une priorité », tient-il à préciser, comme il l’a fait pour le magazine So Foot en juin. Dans les derniers qualifiés pour l’Euro grâce à un but tardif de Mykhaïlo Mudryk face à l’Islande, les Ukrainiens jouent depuis deux ans en Pologne ou en Allemagne. « Ce ne sont pas des conditions idéales, poursuit le sélectionneur dans l’entretien. Mais je ne pense pas que cela ait un impact négatif sur nos performances. Au contraire : cette situation nous donne davantage de motivation, comme nous l’avons montré pendant les barrages. »

À l’image du joueur d’Arsenal Oleksandr Zinchenko, le sélectionneur sent son effectif motivé : « Parfois, pour les encourager [les joueurs], nous leur montrons des témoignages de nos soldats ou d’enfants qui vivent des situations très difficiles. Nous essayons de susciter de l’émotion supplémentaire. Le football, ce n’est pas que de la tactique. C’est aussi une question de caractère. Et là, tous nos joueurs sont extrêmement motivés. » Et concentrés sur un objectif : écrire l’histoire de leur sélection en Allemagne malgré le contexte. « Cet Euro 2024 est le quatrième que va disputer l’Ukraine, mais il est le plus important. […] Pour nous, c’est crucial d’être représentés en Allemagne, montrer notre drapeau, notre état d’esprit, raconte Serhiy Rebrov avant de poursuivre : Aujourd’hui, l’objectif de l’Ukraine est de gagner la guerre, mais c’est aussi d’appartenir à la famille européenne, à l’Union européenne, à l’Otan. Le football a un rôle à jouer là-dedans. »

Philipp Lahm, sors de ce corps.

