Euro 2024

Espagne

On vous présente la liste de l'Espagne pour l'Euro 2024

Par Ulysse Llamas le Jeudi 13 Juin à 18:00 Article modifié le Jeudi 13 Juin à 18:19

Lamine Yamal, qui va devenir le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro, a emmené avec lui ses devoirs. L'équipe de Luis de la Fuente a bien révisé pour avoir 80 % de possession face à l'Italie, la Croatie et l'Albanie. Et, grâce à un doublé de Joselu et un but de la tête de Carvajal, devenir les vainqueurs de l'Euro ?