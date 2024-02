La technique de David Raya pour se protéger des cambriolages

Tous les moyens sont bons pour s’améliorer défensivement à Arsenal.

Alors qu’une vague de cambriolages touche les domiciles des footballeurs dernièrement, David Raya se serait débrouillé lui-même pour se protéger de toute intrusion. Selon les informations du Sun, le portier d’Arsenal entraîne un American Bully XL, une race de chien réputée comme étant dangereuse et qui a été interdite en Grande-Bretagne au mois de novembre 2023. L’Espagnol a obtenu un certificat d’exemption pour adopter l’animal d’un an nommé « Goku ». Celui-ci vivrait dans une cage sécurisée de plusieurs millions de livres. Raya a aussi loué les services d’une société d’experts pour former son chien à la protection.

L’interdiction des American Bully XL en Grande-Bretagne a fait suite à une série de onze décès provoqués par ces canidés depuis 2021. Lawrence Newport, chercheur à l’université Royal Holloway de Londres, avait estimé auprès de 20 Minutes que cette race était responsable de 70% des attaques au Royaume-Uni, alors qu’elle ne représente qu’un pour cent des chiens.

Tout ça alors qu’il aurait pu simplement demander à Saliba et Gabriel de venir vivre chez lui.