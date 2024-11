Une rupture entre Paulo Fonseca et Rafael Leão ?

Entre Portugais, on ne s’entend plus.

C’est le gros sujet à Milan depuis quelques semaines : Rafael Leão n’est plus en odeur de sainteté dans son club, mis sur le banc par Paulo Fonseca. Le torchon brûle entre les deux compatriotes, alors que l’ailier gauche n’a marqué qu’un seul but en onze matchs cette saison et qu’il n’a joué que 29 minutes lors des deux dernières rencontres de Serie A. Ça fait peu, pour une star, dont le comportement est remis en question par son entraîneur, qui lui reproche notamment un manque d’implication défensive, selon la presse italienne. Celle-ci parle même ce samedi de « rupture » voire d’un « bras de fer » entre les deux hommes, et Fonseca devrait une nouvelle fois se passer de son joueur ce samedi face à Monza, lui préférant Noah Okafor dans un rôle de titulaire.

Le Barça flaire le coup

Pire encore pour Milan, Tuttosport annonce que le joueur a déjà pris sa décision et qu’il souhaite quitter le club dès janvier, alors que ses agents auraient été mandatés pour lui trouver une porte de sortie au plus vite. Le Barça sonne aujourd’hui comme une destination possible pour le Portugais, déjà suivi par le club catalan lors de précédents mercatos, Jorge Mendes étant toujours dans les parages pour éventuellement faciliter une transaction.

